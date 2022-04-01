Украинская Рада приняла закон о национализации имущества россиян

Достанется и тем, кто поддерживает Россию

Закон о национализации имущества россиян на Украине, а также украинцев, публично поддерживающих спецоперацию России, приняла Верховная рада. Чтобы подвергнуть экспроприации одобряющих российские действия, потребуется решение суда.

"Закон отмечает, что все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а в счет будущей репарации в пользу нашей страны, которая подверглась агрессии со стороны России", — написала в Telegram-канале глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Закон касается граждан России, а также тех, кто связан со страной – к примеру, имеет там место жительства или занимается основной деятельностью. Отмечается, что может быть национализировано имущество лиц, вне зависимости от гражданства, которые публично поддерживают спецоперацию - по решению СНБО или суда.

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