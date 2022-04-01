Первая в мире назальная вакцина от коронавируса зарегистрирована в России

Это новая форма "Спутника V"

Первая в мире назальная вакцина для профилактики COVID-19 зарегистрирована в России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.

Так же, как и "Спутник V", вакцина двухкомпонентная. Препарат вводят при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость. Второй компонент пациент получает через три недели, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"