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Первая в мире назальная вакцина от коронавируса зарегистрирована в России

20:33
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Это новая форма "Спутника V"

Первая в мире назальная вакцина для профилактики COVID-19 зарегистрирована в России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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"Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.

Так же, как и "Спутник V", вакцина двухкомпонентная. Препарат вводят при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость. Второй компонент пациент получает через три недели, передает РИА Новости.

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