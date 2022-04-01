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Захарова предупредила Европу о "неотвратимом ответе"

21:02
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Высылка российских дипломатов дорого обойдется странам ЕС

Неотвратимые ответные меры пообещали в МИД России посольствам европейских стран, высылающих российских дипломатов. Спектакль срежиссирован Соединенными Штатами, которые откровенно злорадствуют, наблюдая за происходящим, подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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"Возможно, кто-то из них испытывает неловкость от участия в этом срежиссированном американцами спектакле, а кто-то, напротив, стремится заслужить похвалу. Однако отвечать за свои действия им придется в одиночку, при этом в жертву будут принесены двусторонние отношения с Россией, а посольства этих стран в Москве подпадут под наши неотвратимые ответные меры", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Комментарий относится к заявлению главы пресс-службы госдепартамента США Неда Прайса – тот, по словам российского дипломата, "откровенно злорадствует в связи с высылкой российских дипломатов из ряда европейских стран". Захарова предупредила страны ЕС, что Вашингтон использует их в своих интересах как расходный материал – и без колебаний ими пожертвует. В этом вся суть пресловутой "западной солидарности", резюмирует официальный представитель МИД России.

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