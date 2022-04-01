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Bloomberg: Миллионы британцев обнищали за одну ночь

21:40
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Цены на электроэнергию побили рекорд

Миллионы британцев, начиная с 1 апреля, стоят перед выбором: сохранить семейный бюджет или все же прогреть дом. С пятницы стоимость газа в стране выросла на 81%, цены на электричество подскочили на 36%.

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"Прогреть дом, принять душ или приготовить обед — стоимость всего этого взлетела до новых высот для миллионов жителей Великобритании в пятницу — после того, как цены на электроэнергию побили рекорд", — пишет агентство Bloomberg в материале об "обнищании миллионов британцев за одну ночь".

Ситуацию ухудшают погодные условия. Второй месяц весны принес в Великобританию ветер, снег и гололед. Как отмечается в статье, работающие граждане страны вскоре обнаружат, что их зарплаты "слегка уменьшились", а средний годовой счет за электроэнергию вырос на 693 фунта стерлингов (около 77 тысяч рублей).

Бывший премьер-министр страны Гордон Браун выразил обеспокоенность судьбой огромного количества людей, "которые, возможно, останутся и без тепла, и без еды". Британские эксперты называют ситуацию катастрофической и говорят о крупнейшем ценовом шоке современности.

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