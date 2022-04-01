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ВС России эвакуировали за сутки 3 тысячи мариупольцев

21:58
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Украинские власти помощи в эвакуации не оказали

Российские Вооруженные силы за сутки эвакуировали из Мариуполя более 3 тысяч человек. Украинские власти помощи в эвакуации не оказывали, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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"Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 118 765 человек, в том числе за истекшие сутки - 3 046 человек", - сказал Мизинцев на брифинге.

По данным генерала, всего с начала специальной военной операции в Россию из опасных украинских регионов эвакуированы 543 397 человек. Только за минувшие сутки границу пересекли 15 790 жителей Украины, 2 760 из них – дети, передает "Интерфакс".

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