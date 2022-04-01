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Песков рассказал об укреплении западных рубежей России

22:26
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Мысль о нападении никому не придет в голову

Россия нарастит военный потенциал на западных рубежах и укрепит их. Будет поддержан необходимый паритет и никому не придет в голову мысль о нападении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Путин дал поручение Шойгу - и наше министерство обороны сейчас работает над этим - разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь 1".

О планах Генштаба ВС России по укреплению западных рубежей страны глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину в начале марта.  Шойгу отметил, что к западным границам России ежедневно прибывают все новые подразделения войск НАТО – притом, что им абсолютно ничего не угрожает, передает РИА Новости.

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