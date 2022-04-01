Скончалась актриса Александра Яковлева

Ей было 64 года
На 65-м году скончалась советская и российская актриса Александра Яковлева. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера Николая Лебедева. По его словам, артистка в последнее время тяжело болела.
Александра Яковлева снялась во множестве фильмов. Больше всего она известна зрителям по ролям в лентах "Экипаж", "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов".
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