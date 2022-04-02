Названы имена новых героев спецоперации на Украине

Солдаты и офицеры самоотверженно сражаются

Минобороны рассказало о новых проявлениях отваги нашими солдатами и офицерами во время военной спецоперации по защите Донбасса. Экипаж танка под командованием старшего сержанта Казбека Алимурадова вызвал огонь противника на себя, чтобы дать возможность вынести раненых с поля боя, а затем уничтожил 18 националистов и три бронемашины. Благодаря мужеству Казбека, наши мотострелки смогли предотвратить попытку ВСУ вернуть под контроль один из освобождённых населённых пунктов.

Сержант Максим Кайтанов со своими товарищами под шквальным огнем неприятеля удерживал занятые позиции до прибытия основных сил. Он лично уничтожил три бронетранспортёра националистов. При этом потерь среди наших военнослужащих и техники допущено не было, сообщает "ТВ Центр".

А майор Рамазан Хадживахидов сам корректировал огонь миномётных батарей мотострелковой бригады. В результате были уничтожены до десяти единиц бронетехники и около 80 радикалов. Также обнаружена и подавлена реактивная артиллерийская батарея врага. Это позволило блокировать националистов и продолжить продвижение наших войск.

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