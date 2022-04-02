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Названы имена новых героев спецоперации на Украине

10:20
  • суббота
  • 02 апреля 2022

Солдаты и офицеры самоотверженно сражаются

Минобороны рассказало о новых проявлениях отваги нашими солдатами и офицерами во время военной спецоперации по защите Донбасса. Экипаж танка под командованием старшего сержанта Казбека Алимурадова вызвал огонь противника на себя, чтобы дать возможность вынести раненых с поля боя, а затем уничтожил 18 националистов и три бронемашины. Благодаря мужеству Казбека, наши мотострелки смогли предотвратить попытку ВСУ вернуть под контроль один из освобождённых населённых пунктов.
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Сержант Максим Кайтанов со своими товарищами под шквальным огнем неприятеля удерживал занятые позиции до прибытия основных сил. Он лично уничтожил три бронетранспортёра националистов. При этом потерь среди наших военнослужащих и техники допущено не было, сообщает "ТВ Центр".

А майор Рамазан Хадживахидов сам корректировал огонь миномётных батарей мотострелковой бригады. В результате были уничтожены до десяти единиц бронетехники и около 80 радикалов. Также обнаружена и подавлена реактивная артиллерийская батарея врага. Это позволило блокировать националистов и продолжить продвижение наших войск.

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