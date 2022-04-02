Российским десантникам вручили награды на передовой под Киевом

Они - настоящие герои

Высокие государственные награды были вручены российским десантникам недалеко от передовой в Киевской области. Сразу несколько человек, особо отличившихся при выполнении боевых задач во время специальной операции, стали кавалерами Орденов Мужества и медалей "За отвагу", сообщает "ТВ Центр".

"В ходе зачистки мы продвинулись глубоко в тыл врага, встретили танковую засаду. В ходе неё военнослужащие оказали упорное сопротивление, уничтожив подавляющие силы противника. Считаю эту награду не лично моей заслугой, а заслугой моих подчинённых", - рассказал один из награждённых.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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