ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российским десантникам вручили награды на передовой под Киевом

11:17
  • суббота
  • 02 апреля 2022

Они - настоящие герои

Высокие государственные награды были вручены российским десантникам недалеко от передовой в Киевской области.  Сразу несколько человек, особо отличившихся при выполнении боевых задач во время специальной операции, стали кавалерами Орденов Мужества и медалей "За отвагу", сообщает "ТВ Центр".
Названы имена новых героев спецоперации на Украине

"В ходе зачистки мы продвинулись глубоко в тыл врага, встретили танковую засаду. В ходе неё военнослужащие оказали упорное сопротивление, уничтожив подавляющие силы противника. Считаю эту награду не лично моей заслугой, а заслугой моих подчинённых", - рассказал один из награждённых.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вручение наград российским десантникам
Вручение наград российским десантникам
Орден Мужества
Орден Мужества
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.