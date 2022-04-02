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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям освобождённого Изюма

10:39
  • суббота
  • 02 апреля 2022

Люди получили самое необходимое

Российские военные продолжают доставку помощи населению Украины. Впервые после освобождения гуманитарный конвой прибыл в город Изюм.
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Жители получили более 45 тонн продовольствия, жизненно важных лекарств и предметов первой необходимости. Боевики продолжают обстрелы города. Не пощадили они и Вознесенский собор, ранения во время службы получили несколько прихожан, сообщает "ТВ Центр". 

Жители вынуждены укрываться в подвалах. Эту гуманитарную помощь они ждали с нетерпением.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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