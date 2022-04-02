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Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Днём единения народов России и Белоруссии

10:04
  • суббота
  • 02 апреля 2022

Праздник отмечается 2 апреля

Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов России и Белоруссии. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер отметил, что за последнее время наши страны немало сделали для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества.
Роуминг между Россией и Белоруссией отменяется с 1 июня

Президент также выразил уверенность, что достигнутые договорённости создадут условия для упрочения позиций России и Белоруссии в мире.

В свою очередь, глава Белоруссии в своём поздравлении выразил уверенность в том, что укрепление взаимодействия между нашими странами стало самым действенным ответом на вызовы и угрозы современности. По мнению Лукашенко, Союзное государство в полной мере показало свою жизнестойкость и эффективность.

День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества двух стран, а ещё через год появилось Союзное государство России и Белоруссии. За последние два года сделано много для совместной интеграции, в частности, отменён роуминг между двумя государствами.   

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