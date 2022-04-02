Уничтожены ещё два военных аэродрома на Украине

Спецоперация идёт по плану

Минувшей ночью российская авиация вывела из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске. Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также были уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Оттуда поставлялось топливо для снабжения украинской военной техники в центральных и восточных регионах страны.

Российские военные за сутки сбили два украинских вертолёта Ми-24 и более 20 беспилотников, проинформировал Конашенков.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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