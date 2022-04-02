Украина сознательно уничтожает гражданскую инфраструктуру Донбасса

Снаряды попали в теплоэлектростанцию

Российские подразделения уничтожили хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, которые снабжали топливом украинские войска. Как сообщает наше Минобороны, также высокоточными ракетами выведены из строя два военных аэродрома. В ЛНР российские сапёры приступили к разминированию освобожденных территорий.

Оператор с дистанции не ближе 50 метров управляет роботом "Уран-6". Параллельно группы ликвидируют мины и снаряды, упавшие на территории теплоэлектростанции. Как только работы будут завершены, власти преступят к восстановлению ТЭС. А значит, осенью в каждом доме будет тепло, сообщает "ТВ Центр".

Взрывы продолжают звучать в Мариуполе. Недалеко от роддома № 2 националисты оборудовали огневую точку – возле строения глубокие воронки. В начале марта украинские и западные СМИ активно распространяли фейк о том, что российская авиация якобы нанесла авиаудар по другому мариупольскому роддому, когда город еще был под контролем ВСУ.

Мир облетели фото, где на фоне руин украинские бойцы выносят раненую девушку. Теперь та самая Марианна Вишемирская рассказывает, как всё было. Изначально медучреждение заняли украинские силовики.

Сперва пришли к персоналу и сказали, что их как бы никто не держит - можете домой кому надо идти. А потом чуть позже сказали, что им нужно выселяться. Они мотивировали это тем, что сейчас зайдут сюда военные, им нужно обосноваться, поскольку здесь солнечные батареи есть.

Рожениц перевезли в соседнее крыло, рассказывает Марианна. В день, когда прозвучали взрывы, звуков авианалёта она не слышала. Зато отчетливо помнит, как ей не оказали медицинскую помощь. Зато люди с фотокамерами были уже наготове.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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