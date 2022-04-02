Антироссийские санкции дорого обойдутся европейцам

Цены в магазинах уже выросли

Страны НАТО не оставляют попыток дальнейшего вооружения украинской армии. Пентагон предоставит Киеву новую партию военной помощи на 300 миллионов долларов. Отправку полусотни бронетранспортёров одобрил Берлин. Однако разжигание конфликта и санкционная война с Москвой ощутимо бьют по самим западным странам. Немецкие экономисты предупреждают: отказ от российского газа повлечёт за собой крах промышленности.

В Германии и Франции неожиданно выпал снег, а на смену угрозам и обвинениям пришли панические заголовки. Латвийская пресса рапортует о том, что с 1 апреля в страну перестал поступать российский газ. Позже выяснилось: отключение плановое и связано с техническими работами.

Чехия заявляет, что её запасов голубого топлива хватит максимум на месяц. А еврокомиссар Маргрет Вестагер делится бесплатными советами, как выжить в новой реальности.

Вы можете сделать две вещи. Первое - контролируйте приём душа свой и своих детей. И каждый раз, выключая воду, приговаривать: "Получи, Путин!"

Получит Россия как раз немало, в прямом смысле слова. Если цены продолжат расти, выручка от продажи энергоносителей в этом году увеличится на треть. А вот Великобритания, которая традиционно выступает в авангарде всего антироссийского, рискует остаться вообще без нашего топлива. Из-за введенных против Газпрома санкций британская компания Shell не сможет рассчитываться за поставки даже по новой рублёвой схеме, сообщает "ТВ Центр".

В континентальной Европе к необходимости платить за газ российской валютой постепенно привыкают, тем более, что другого выхода нет. "Полный отказ от российского газа приведёт к краху всей немецкой промышленности. Производства, которые спасали нас в период пандемии, окончательно остановятся, экономика рухнет", - предупреждает европейцев президент Федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм.

Не подливать масла в огонь советуют и сами немецкие промышленники. Тем более, что масла этого - уже дефицит. В ближайшее время также могут подорожать колбасы и мясо. Заметный рост цен ощутили и заокеанские партнёры. Чтобы успокоить людей, премьер канадской провинции Джейсон Кенни лично отправился на заправку, но на потеху случайным свидетелям и местным журналистам, буквально застрял в топливном баке.

Оказавшись в ловушке собственных санкций, ряд западных политиков тем не менее продолжает настаивать на рестрикциях. В Еврокомиссии предлагают использовать конфискованное имущество для восстановления Украины. А Америка забыв, что именно она курировала работу украинских биолабораторий, грозит поставками некоего специального оборудования в Киев - на случай химической угрозы.

А ещё Вашингтон собирается оказать помощь в поставках на Украину танков советского производства. Германия, в свою очередь, одобрила отправку в Киев 58 бронетранспортеров из запасов армии ГДР.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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