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Полностью восстановлена подача воды по Северо-Крымскому каналу

12:20
  • суббота
  • 02 апреля 2022

В республику пришла днепровская вода

В Крыму прогнозируют самый обильный за последние восемь лет урожай. Это стало возможным благодаря прекращению водной блокады полуострова. Стараниями российских военных и технических специалистов полностью восстановлена подача воды по Северо-Крымскому каналу.
Названа стоимость восстановления Северо-Крымского канала

Гидротехнические сооружения и агрегаты работают без перебоев. 35 миллионов кубометров днепровской воды уже на полуострове. Российские военные во время спецоперации взорвали дамбу, построенную украинскими националистами в Херсонской области и восстановили шлюзы. Сейчас заполнены все 400 километров канала от Каховского водохранилища до Керчи и Феодосии, сообщает "ТВ Центр".

В ближайшее время забор воды из артезианских скважин остановят. Они станут резервным источником. А водохранилища степной и восточной части полуострова впервые за восемь лет снова наполнит Днепр.

Специалисты уже взяли пробы воды. Ей присвоили высший класс чистоты – подходит для технических нужд и для подачи населению и фермерам. Первыми днепровскую воду получат производители риса. Они уже подготовили чеки, расчистили оросительную систему от зарослей, которые образовались за восемь лет засухи и готовы приступить к севу в начале мая.

Благодаря днепровской воде в разы увеличатся площади посадки овощей так называемого борщевого набора, в том числе картофеля. В рамках господдержки уже выделено 45 миллионов рублей – компенсация за посев каждого гектара.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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