ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков раскрыл детали личных отношений Путина и Лукашенко

13:02
  • суббота
  • 02 апреля 2022

Президенты общаются очень часто

Пресс-секретарь российского президента рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко. Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что из-за событий на Украине у белорусского лидера сердце болит не меньше, чем у главы России.
Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Днём единения народов России и Белоруссии

"Это, действительно, так. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь-1".

По словам представителя Кремля, для президентов всегда главным остаётся продолжение их дружеского диалога. Песков рассказал, что Путин и Лукашенко иногда говорят друг другу не совсем лицеприятные вещи. Это связано с отстаиванием интересов своих стран.

2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества двух стран, а ещё через год появилось Союзное государство России и Белоруссии.

По случаю праздника Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями. Российский лидер отметил, что за последнее время наши страны немало сделали для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Глава Белоруссии, в свою очередь, выразил уверенность в том, что укрепление взаимодействия между нашими странами стало самым действенным ответом на вызовы и угрозы современности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.