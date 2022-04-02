Песков раскрыл детали личных отношений Путина и Лукашенко

Президенты общаются очень часто

Пресс-секретарь российского президента рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко. Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что из-за событий на Украине у белорусского лидера сердце болит не меньше, чем у главы России.

"Это, действительно, так. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают", - сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь-1".

По словам представителя Кремля, для президентов всегда главным остаётся продолжение их дружеского диалога. Песков рассказал, что Путин и Лукашенко иногда говорят друг другу не совсем лицеприятные вещи. Это связано с отстаиванием интересов своих стран.

2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества двух стран, а ещё через год появилось Союзное государство России и Белоруссии.

По случаю праздника Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями. Российский лидер отметил, что за последнее время наши страны немало сделали для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Глава Белоруссии, в свою очередь, выразил уверенность в том, что укрепление взаимодействия между нашими странами стало самым действенным ответом на вызовы и угрозы современности.

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