МЧС распространило экстренное предупреждение о погоде в Москве

В столичном регионе идёт сильный снег

Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в ночь на 3 апреля в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС России.

До девяти часов утра воскресенья в столичном регионе сохранятся неблагоприятные погодные явления: снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, местами гололёд, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 метров в секунду и гололедица.

Автовладельцев призывают быть особо внимательными на дорогах, а пешеходам рекомендуют обходить стороной шаткие конструкции.

Судя по прогнозу Гидрометцентра, сильные осадки при плюсовой температуре в Москве и области сохранятся до вечера 3 апреля. В ночь на 4 апреля резко похолодает до минус 6-11 градусов, но к середине следующей недели столбики термометров поднимутся до плюс десяти градусов.

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