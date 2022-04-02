В Москве возводят храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

На стройке побывал Владимир Ресин

На северо-востоке Москвы идёт строительство храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Согласно проекту, там появится двухэтажная церковь в стиле древнерусской архитектуры. Белокаменный пятиглавый храм сможет одновременно принимать больше 600 человек. Завершить строительство и поднять купола с крестами планируют до конца года, сообщает "ТВ Центр".

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