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В Москве возводят храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

16:35
  • суббота
  • 02 апреля 2022

На стройке побывал Владимир Ресин

На северо-востоке Москвы идёт строительство храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Согласно проекту, там появится двухэтажная церковь в стиле древнерусской архитектуры. Белокаменный пятиглавый храм сможет одновременно принимать больше 600 человек. Завершить строительство и поднять купола с крестами планируют до конца года, сообщает "ТВ Центр".

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Проект строющегося храма
Владимир Ресин
Владимир Ресин
Строительство храма
Строительство храма
Строительство храма
Строительство храма
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