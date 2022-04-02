Выставка передовых образцов белорусской и российской техники открылась на ВДНХ

Она приурочена ко Дню единения народов двух стран

В Москве на ВДНХ открыли масштабную выставку новейших образцов машиностроения России и Белоруссии. Это техника для самых разных сфер - промышленности, сельского хозяйства, строительного комплекса.

Главная цель мероприятия - укрепление сотрудничества и создание новых производственных линий, сообщает "ТВ Центр". С 1 по 3 апреля на выставке работает ярмарка продукции белорусских производителей.

Россия и Белоруссия воплощают в жизнь 28 интеграционных программ, они настроены на то, чтобы реализовывать совместную макроэкономическую политику, а также глобальное финансовое, налоговое, промышленное и сельскохозяйственное сотрудничество, сообщил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Экспозиция приурочена к отмечаемому 2 апреля Дню единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества двух стран, а ещё через год появилось Союзное государство России и Белоруссии.

По случаю праздника Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями. Российский лидер отметил, что за последнее время наши страны немало сделали для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Глава Белоруссии, в свою очередь, выразил уверенность в том, что укрепление взаимодействия между нашими странами стало самым действенным ответом на вызовы и угрозы современности.

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