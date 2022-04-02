ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выставка передовых образцов белорусской и российской техники открылась на ВДНХ

15:28
  • суббота
  • 02 апреля 2022

Она приурочена ко Дню единения народов двух стран

В Москве на ВДНХ открыли масштабную выставку новейших образцов машиностроения России и Белоруссии. Это техника для самых разных сфер - промышленности, сельского хозяйства, строительного комплекса.
Роуминг между Россией и Белоруссией отменяется с 1 июня

Главная цель мероприятия - укрепление сотрудничества и создание новых производственных линий, сообщает "ТВ Центр". С 1 по 3 апреля на выставке работает ярмарка продукции белорусских производителей.

Россия и Белоруссия воплощают в жизнь 28 интеграционных программ, они настроены на то, чтобы реализовывать совместную макроэкономическую политику, а также глобальное финансовое, налоговое, промышленное и сельскохозяйственное сотрудничество, сообщил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Экспозиция приурочена к отмечаемому 2 апреля Дню единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества двух стран, а ещё через год появилось Союзное государство России и Белоруссии.

По случаю праздника Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями. Российский лидер отметил, что за последнее время наши страны немало сделали для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Глава Белоруссии, в свою очередь, выразил уверенность в том, что укрепление взаимодействия между нашими странами стало самым действенным ответом на вызовы и угрозы современности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Выставка белорусской и российской техники
Выставка белорусской и российской техники
Выставка белорусской и российской техники
Выставка белорусской и российской техники
Выставка белорусской и российской техники
Выставка белорусской и российской техники
Выставка белорусской и российской техники
Выставка белорусской и российской техники
Выставка белорусской и российской техники
Выставка белорусской и российской техники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.