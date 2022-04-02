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ВСУ обстреляли из "Градов" православный монастырь в Донбассе

14:12
  • суббота
  • 02 апреля 2022

Есть погибшие

Украинские военные обстреляли из "Градов" Святогорский монастырь в Донецкой области. Это было сделано с целью обвинить Россию, рассказал сдавшийся в плен младший сержант одного из неонацистских батальонов Денис Нурыга.
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"Недавно в Святогорске был обстрелян монастырь. Там есть погибшие. Это было все сделано специально - якобы это обстреляла российская армия. На самом деле, это стреляет украинская армия для большего разжигания конфликта против России", - приводит слова военнопленного РИА Новости.

Обстрел монастыря – далеко не первая провокация украинских националистов с момента начала спецоперации. На днях они обстреляли роддом в Мариуполе, обвинив в этом российских военных.

В первый же день спецоперации Минобороны России заявило, что военные не наносят удары по мирному населению и гражданским объектам.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

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