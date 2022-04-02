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В Москве заработал Консультационный центр по вопросам призыва на военную службу

14:28
  • суббота
  • 02 апреля 2022

Там принимают юристы и врачи

1 апреля в Москве начал работу Консультационно-правовой центр по вопросам призыва при Московской городской военной прокуратуре. Приём ведут опытные юристы и медики.
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В центре призывники могут получить разъяснения положений законодательства о воинской обязанности и военной службе. Туда можно подать обращение по поводу нарушений закона, получить информацию о деятельности военных комиссариатов и призывных комиссий.

Центр открыт в рабочие дни по адресу Хорошёвское шоссе, 38д. Также необходимые консультации можно получить по телефонам 8 (495) 693-58-98 в будние дни и 8 (495) 693-50-55 по выходным.

Весенний призыв стартовал 1 апреля. Он продлится до 15 июля. В этом году на срочную службу будут призваны более 134 тысяч человек.

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