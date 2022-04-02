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Путин рассказал Токаеву о спецоперации на Украине

16:10
  • суббота
  • 02 апреля 2022

Президенты поговорили по телефону

Президенты России и Казахстана провели телефонный разговор. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили специальную операцию по защите Донбасса, речь шла также о российско-украинских переговорах, сообщает "ТВ Центр".

Лидеры двух стран говорили о перспективах углубления взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве. Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства. Президенты условились о контактах на различных уровнях. 

 

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