Президенты России и Белоруссии поздравили народы двух стран с Днём единения

Праздник отмечается сегодня, 2 апреля

Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили народы двух стран с Днём единения. Праздник отмечается сегодня, 2 апреля. Обращения президентов зачитали на открытии выставки передовых образцов машиностроения Белоруссии и России на ВДНХ.

Российский лидер в своём обращении отметил, что в последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. По мнению Путина, лучшим ответом на недружественные действия должно стать упрочение союзнических российско-белорусских связей и наращивание интеграции.

В своём поздравлении Лукашенко указал на то, что Россия и Белоруссия связаны общей многовековой историей. Глава государства также отметил необходимость дальнейшей интеграции и повышения благосостояния граждан двух стран.

Выставка на ВДНХ будет работать до 9 апреля. В экспозиции представлена новейшая техника таких производителей, как КАМАЗ и КАМАЗ-Мастер, Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, "Меркатор", Гомсельмаш, БЕЛАЗ, Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, МАЗ, "Вертолёты России", УАЗ и ГАЗ. Предусмотрена большая культурная программа.

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