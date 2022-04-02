ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президенты России и Белоруссии поздравили народы двух стран с Днём единения

15:06
  • суббота
  • 02 апреля 2022

Праздник отмечается сегодня, 2 апреля

Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили народы двух стран с Днём единения. Праздник отмечается сегодня, 2 апреля. Обращения президентов зачитали на открытии выставки передовых образцов машиностроения Белоруссии и России на ВДНХ.
Путин и Лукашенко обменялись поздравлениями с Днём единения народов России и Белоруссии

Российский лидер в своём обращении отметил, что в последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. По мнению Путина, лучшим ответом на недружественные действия должно стать упрочение союзнических российско-белорусских связей и наращивание интеграции.

В своём поздравлении Лукашенко указал на то, что Россия и Белоруссия связаны общей многовековой историей. Глава государства также отметил необходимость дальнейшей интеграции и повышения благосостояния граждан двух стран.

Выставка на ВДНХ будет работать до 9 апреля. В экспозиции представлена новейшая техника таких производителей, как КАМАЗ и КАМАЗ-Мастер, Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, "Меркатор", Гомсельмаш, БЕЛАЗ, Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, МАЗ, "Вертолёты России", УАЗ и ГАЗ. Предусмотрена большая культурная программа. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.