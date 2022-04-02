Собянин поздравил столичных школьников с победами на Всероссийской олимпиаде

Мэр назвал фамилии победителей

Сергей Собянин поздравил московских школьников с победами на Всероссийской олимпиаде. Мэр обратился к учащимся в своём Telegram-канале.

"Ребята, город вами гордится. Спасибо учителям и родителям!", - написал Собянин.

Он назвал победителей Всероссийской олимпиады. Никита Воронцов и Вениамин Пискунов показали лучшие знания по итальянскому языку. В испанском оказался сильнее всех Марк Юсупов. Высокие знания по астрономии подтвердили Дмитрий Тимофеев и Кирилл Рощин.

По информатике больше всего баллов набрали Иван Пискарёв, Антон Степанов и Фёдор Ромашов. В географии сильнее всех стал Тимофей Морозов. В целом сборная Москвы заняла первое место в неофициальном командном зачёте.

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