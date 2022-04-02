Росгвардия предотвратила теракт во время выдачи гумпомощи под Киевом

Националисты хотели взорвать артиллерийский снаряд

Бойцы Росгвардии предотвратили теракт, который готовили националисты во время выдачи гуманитарной помощи в Киевской области. В одной из точек выдачи продуктов был обнаружен артиллерийский боеприпас.

Военнослужащие незамедлительно оцепили опасный участок и эвакуировали жителей из близлежащих домов на безопасное расстояние. Затем сапёры обезвредили взрывное устройство.

С момента начала спецоперации Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины. Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, а для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

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