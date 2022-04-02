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В Красноярском крае сгорели 20 жилых домов

18:03
  • суббота
  • 02 апреля 2022

Введён режим ЧС

Крупный пожар в Красноярском крае. Огонь вспыхнул в лесном массиве под Минусинском и вскоре перекинулся на садовое товарищество. Оно выгорело почти полностью - стихией уничтожено более 20 домов на четырёх улицах из пяти.
Три человека стали жертвами пожара в жилом доме в Красноярском крае

Под угрозой оказались ещё два дачных посёлка и населённый пункт Зелёный Бор. Жителей пришлось эвакуировать, сообщает "ТВ Центр".

Борьбу с огнём вели более трёхсот бойцов МЧС, задействовали до 30 единиц спецтехники. Из Абакана на помощь выезжал пожарный поезд.

Как сообщают местные власти, в настоящее время ситуация находится под контролем, пожар локализован. Выясняют причины возгорания. Власти ввели в Минусинском районе режим ЧС.

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