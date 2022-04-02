Решение об экстрадиции Ассанжа в США примут 20 апреля

Основателю WikiLeaks грозит длительное заключение

20 апреля будет принято окончательное решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Ордер выдаст Вестминстерский магистратский суд, говорится в сообщении WikiLeaks в соцсетях.

50-летнего Джулиана Ассанжа обвиняют в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США – в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Основатель WikiLeaks скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. Два года назад его задержали по запросу США и поместили в тюрьму, тогда же начались первые слушания об экстрадиции. Находясь в британской тюрьме Джулиан Ассанж женился на матери своих двоих детей Стелле Морис.

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