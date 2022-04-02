Бойцы Рамзана Кадырова начали штурм завода в Мариуполе

Там засели боевики

Бойцы полка имени Ахмата Кадырова начали штурм завода в Мариуполе, на котором засели националисты. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"У меня нет никаких сомнений, что поставленная задача будет исполнена. Да, она сложная, но выполнимая", - отметил Кадыров и напомнил, что его бойцы провели сотни успешных спецопераций по уничтожению международных террористов в Чечне.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе остались несколько точек сопротивления национальных батальонов, среди которых промзона и центральный район города. Освобождением Мариуполя занимаются военные ДНР и бойцы из Чечни.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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