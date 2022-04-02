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Российские военные уничтожили замаскированные вертолёты ВСУ под Полтавой

19:49
  • суббота
  • 02 апреля 2022

Также нанесён удар по наёмникам в Харькове

Российские военные уничтожили на аэродроме в Полтавской области замаскированные вертолёты и один самолёт. Об этом сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Уничтожены ещё два военных аэродрома на Украине

Также за минувшие сутки была поражена бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом в районах станций Лозовая и Павлоград. Помимо этого, ракетами "Искандер" в Харькове уничтожены более ста националистов и наёмников.

Всего с начала спецоперации на Украине было уничтожено 125 самолётов и 1 888 танков, проинформировал Конашенков.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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