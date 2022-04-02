Российские военные уничтожили замаскированные вертолёты ВСУ под Полтавой

Также нанесён удар по наёмникам в Харькове

Российские военные уничтожили на аэродроме в Полтавской области замаскированные вертолёты и один самолёт. Об этом сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки была поражена бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом в районах станций Лозовая и Павлоград. Помимо этого, ракетами "Искандер" в Харькове уничтожены более ста националистов и наёмников.

Всего с начала спецоперации на Украине было уничтожено 125 самолётов и 1 888 танков, проинформировал Конашенков.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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