Вертолёты Ка-52 ВКС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Техника была спрятана в лесу

Минобороны России показало работу экипажей вертолётов армейской авиации Ка-52 на Украине. Боевые машины с малых высот уничтожили замаскированные позиции ВСУ.

Удар произведён управляемыми и неуправляемыми ракетами. Была поражена военная техника, спрятанная в лесу.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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