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Российские военные продолжают эвакуацию иностранцев с Украины

10:01
  • воскресенье
  • 03 апреля 2022

Открыт гуманитарный коридор из Мариуполя

Москва окажет содействие в эвакуации иностранных граждан, которые находятся в заложниках у боевиков нацбатальонов в отдельных районах Мариуполя. Ранее с такой просьбой к Владимиру Путину обратился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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Как сообщают в нашем военном ведомстве, для того, чтобы мирные жители смогли покинуть опасные районы Украины, постоянно ведётся скоординированная работа, в том числе, по линии ООН, ОБСЕ, Международного Красного Креста и других организаций, сообщает "ТВ Центр".

Москва не оставляет без внимания любые позитивные гуманитарные инициативы. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, для проведения гуманитарной операции с 00:00 3 апреля открыт гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск.

Оттуда иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям.

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