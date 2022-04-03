Минобороны представило новых героев спецоперации на Украине

Они самоотверженно сражаются

Минобороны рассказало о героизме наших военнослужащих, который они проявляют во время специальной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Старший сержант Андрей Лебедев и рядовой Александр Проскурин обеспечили защиту подразделений российских мотострелков от авиации противника. Ими был обнаружен и сбит вертолёт Ми-8, а уцелевшие члены экипажа неприятеля взяты в плен.

На месте падения машины обнаружены карта с позициями украинских боевиков и секретные документы. С начала проведения спецоперации Лебедевым и Проскуриным сбиты три вертолета противника и пять беспилотников "Байрактар".

Старший лейтенант Никита Желудков со своими подчинёнными во время разведки маршрута движения нашей колонны обнаружил засаду ВСУ, вычислил все позиции врага. А затем его группа нанесла внезапный удар по противнику, не допустив потерь среди личного состава. Во время боя уничтожены 15 националистов, два расчёта американских противотанковых комплексов и три огневых точки с крупнокалиберным пулемётом, сообщает "ТВ Центр".

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