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Москалькова посетила в Крыму украинских военнопленных

11:00
  • воскресенье
  • 03 апреля 2022

Они содержатся в хороших условиях

Россия демонстрирует гуманное отношение к военнопленным солдатам и офицерам ВСУ. В Крыму с ними встретилась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, она находится в контакте с их родными. Бывших украинских военных содержат в нормальных условиях. А те, кому требуется медицинская помощь, получают её в полном объёме.
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Москалькова персонально поговорила с военнопленными и посмотрела на условия содержания: трёхразовое питание, медицинская помощь, постельное белье меняют раз в неделю, сообщает "ТВ Центр". Помещение - большое, светлое, есть двухъярусные кровати с тёплыми одеялами. Здесь же досуговая зона, игры, телевизор и газеты.

После боёв под Мариуполем по гуманитарным коридорам вышли, в том числе, украинские военные. Некоторые сдавались, чтобы вывезти свои семьи в Россию. Представители госпиталя рассказали – летальных случаев среди пациентов не было. Хотя среди военнопленных были те, кому требовались сложные хирургические операции.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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Татьяна Москалькова посетила украинских военнопленных
Украинские военнопленные
Украинские военнопленные
Украинские военнопленные
Украинские военнопленные
Украинские военнопленные
Украинские военнопленные
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