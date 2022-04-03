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Байден задремал под залпы орудий (видео)

11:16
  • воскресенье
  • 03 апреля 2022

Президент отключился на минуту на торжественной церемонии

Сразу несколько курьёзов произошли с Джо Байденом на церемонии ввода в строй новейшей атомной подлодки в штате Делавэр. Сначала президент США задремал, ему не помешали даже торжественные залпы орудий. Присутствующие заметили, что сон хозяина Белого дома длился около минуты, сообщает "ТВ Центр".

А потом он выступил с речью. Но и тут не обошлось без оговорок. Почему-то американский лидер решил, что во время правления Барака Обамы вице-президентом была его супруга Мишель. Хотя на самом деле обязанности выполнял сам Байден. 

Произошедшее в Делавэре не мог оставить без комментариев бывший президент США Дональд Трамп. Выступая перед сторонниками, он констатировал: физическое и психическое здоровье Байдена ухудшается и это происходит со всей страной.

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