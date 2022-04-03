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В ночном клубе в центре Баку прогремел мощный взрыв

10:15
  • воскресенье
  • 03 апреля 2022

Есть пострадавшие

В центре Баку этой ночью прогремел взрыв. По меньшей мере, один человек погиб, более 30 пострадали. Они доставлены в больницы.

Инцидент произошёл в одном из ночных клубов. Здание частично обрушилось, начался пожар. Взрывной волной были повреждены припаркованные неподалёку автомобили, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за утечки бытового газа. На месте работают сотрудники МЧС, полицейские и врачи.

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