ВКС России нанесли ракетный удар по НПЗ в районе Одессы

Уничтожены три хранилища с топливом

Российские военные нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в районе Одессы. Также поражены три хранилища ГСМ, расположенные неподалёку.

Удар нанесён высокоточными ракетами морского и воздушного базирования, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Также средствами ПВО за минувшие сутки были сбиты два украинских беспилотника.

Всего за день авиация ВКС нанесла удары по 51 военному объекту на территории Украины.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"