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В Сербии проходят президентские и парламентские выборы

13:04
  • воскресенье
  • 03 апреля 2022

Нынешний президент выступает за сотрудничество с Россией

Участки для голосования открылись сегодня в Сербии. В стране проходят выборы президента, а также членов парламента и органов местного самоуправления, сообщает "ТВ Центр".
Вучич заявил, что Европа не сможет без российского газа

Главные конкуренты правящей коалиции - группа партий "Единая Сербия", лидер которой, бывший начальник Генштаба Здравко Понош - основной соперник президента Александра Вучича.

Важную роль в предвыборных программах играет отношение к России. За расширение сотрудничества с Москвой выступает нынешняя власть, однако в последние годы Запад активно финансирует оппозицию.

Парламентские выборы проходят и в Венгрии. Их исход также определит внешнеполитический курс страны. Главная битва - между правящим альянсом премьера Виктора Орбана и коалицией оппозиционных партий, выступающих за взаимодействие с Брюсселем. Орбан настроен на рабочие отношения с Россией.

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