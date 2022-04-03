В России прошли акции в поддержку спецоперации по защите Донбасса

На митинги вышли тысячи людей

В Сибири, Поволжье, центральных регионах в эти дни проходят акции в поддержку российской армии и спецоперации на Украине.

Митинги, концерты и флэшмобы состоялись в Якутске, Орле, Нальчике и Астрахани. В них участвуют ветераны, курсанты и представители общественных организаций.

А в Москве сейчас стартует автопробег, организованный гражданами Сербии. От посольства этой страны несколько десятков автомобилей отправились в сторону Садового кольца, сообщает "ТВ Центр".

С инициативой поддержки беженцев и семей военнослужащих выступили и российские театры. Подробности – в репортаже Ксении Игнатовой (смотрите видео).

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