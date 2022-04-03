В Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Коммунальные службы работают в усиленном режиме

Циклон "Катарина" всего за сутки обрушил на Москву половину месячной нормы осадков. Снег и метель не утихали всю ночь. На расчистку сугробов коммунальные службы вывели более десяти тысяч единиц уборочной техники.

Коммунальные службы трудятся в круглосуточном режиме. Особое внимание - подходам к остановкам общественного транспорта, выходам из метро.

Таким бурным начало апреля случилось из-за циклона, который пришёл с юго-запада. Снегопад с порывами ветра до 15 метров в секунду продолжался больше суток. Тяжести мокрого снега не выдерживали деревья.

Сегодня днём снег ещё будет идти и прекратится лишь к вечеру. По-настоящему весенней погода станет уже скоро. Синоптики заверяют, что в свои климатические границы апрель вот-вот вернётся.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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