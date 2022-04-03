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В Нью-Йорке прошла акция в поддержку России

12:54
  • воскресенье
  • 03 апреля 2022

Люди не верят пропаганде

Митинги против русофобии, милитаризма и роста цен на электричество и газ проходят в эти выходные в США и Европе. Участники винят в происходящем западную пропаганду, которая намеренно разжигает конфликты и провоцирует экономический кризис.
Жители США бросились скупать бункеры из-за событий на Украине

"Россия нам не враг!" - с таким лозунгом на центральные улицы Нью-Йорка вышли десятки американцев. Участники акции заявили, что людей в США подвергает массированной "бомбардировке" западная пропаганда, сообщает "ТВ Центр".

Антивоенные настроения захлестнули и Грецию. Активисты забрасывают красной краской эшелоны с бронетехникой США и НАТО. Местные железнодорожники и вовсе отказываются обслуживать составы.

Тем временем своё разъяснение о положении дел на Украине на днях представил Владимир Зеленский, дав интервью американскому "Фокс". Однако телеканал выложил не полную версию беседы, предусмотрительно вырезав неудобные эпизоды. В выпуск, например, не попал ответ украинского президента на вопрос о пытках российских военнопленных.

Впрочем, население США и Европы волнуют, скорее, не причины, а последствия происходящего на Украине. В Лондоне из-за резкого роста цен на газ и электричество начались протесты, участники акции требуют отставки Бориса Джонсона.

Французские энергетики попросили людей побыстрей загрузить посудомойки и стиральные машины: с понедельника в стране могут начаться перебои с электричеством.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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