В Казахстане предотвратили покушение на президента Токаева

Задержан агент иностранных спецслужб

В Казахстане предотвращено покушение на президента Касым-Жомарта Токаева. Спецслужбы задержали гражданина, работавшего на иностранную разведку.

От своих кураторов он получал задания по продвижению антироссийской пропаганды и созданию русофобских взглядов, сообщает Комитет национальной безопасности Казахстана. В ведомстве задержанного называют "агентом "А". При обыске у него нашли снайперскую винтовку, наркотики и крупную сумму денег.

Он готовил не только убийство главы государства, но и планировал покушения на некоторых высокопоставленных госслужащих, а также теракты против сотрудников спецслужб.

"Агент "А" уже дал признательные показания и рассказал, что работал на территории Казахстана по заданию и в интересах иностранного государства. Что это за государство – не сообщается. Против задержанного возбуждено уголовное дело.

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