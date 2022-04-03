Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие

Об этом заявил вице-премьер страны

Польша хочет разместить у себя оружие массового поражения. Вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что его страна открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия.

"Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы", - заявил Качиньский в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

В последнее время в Польше звучат провокационные заявления в адрес России. Страна активно выступает против специальной операции по защите граждан Донбасса.

На днях вице-премьер Польши говорил о необходимости отправки на Украину миротворческой миссии НАТО. В Москве на это ответили, что такое решение привело бы к труднопоправимым последствиям.

Ранее власти Польши активно боролись с советскими памятниками. Часть из них была снесена, некоторые перенесены из центральных районов польских городов.

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