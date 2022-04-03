В Москве пьяная женщина заехала в подземный переход на машине каршеринга

Пострадавших нет

Пьяная женщина на арендованной машине въехала в подземный переход в Москве. ЧП произошло ранним утром на Кутузовском проспекте. Пострадавших нет.

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, причиной ДТП могла стать потеря водителем управления. В момент аварии в пешеходном переходе никого не было, а в машине, помимо женщины за рулём, находился пассажир.

Технические службы вытянули автомобиль из подземного перехода с помощью лебёдки и поставили его в безопасное место на улицу.

Позже стало известно, что перед тем как съехать в подземный переход, автомобиль каршеринга попал в ДТП: он столкнулся с автомобилем Mercedes и покинул место аварии, сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

В отношении женщины-водителя возбуждено административное дело по факту оставления места ДТП и отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ей также придётся возместить ущерб от повреждений, нанесённых дорожным сооружениям.

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