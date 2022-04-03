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Москва объявила о беспрецедентных мерах поддержки экономики в условиях санкций

15:41
  • воскресенье
  • 03 апреля 2022

Помогут всем, кто в этом нуждается

Сохранить рабочие места и нормальную работу предприятий; помочь людям в сложной ситуации; создать условия для импортозамещения и снизить урон от вводимых западными странами ограничений. Таковы ключевые цели мер поддержки экономики, которые сейчас предпринимают столичные власти.

Все решения - точечные, город готов помогать именно там, где это более всего важно. На этой неделе мэр Сергей Собянин провёл сразу несколько встреч с представителями бизнеса. Анастасия Мартынова с подробностями (смотрите видео).

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