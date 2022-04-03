В чём секрет успеха комедии "Кавказская пленница"

Она вышла на экраны 55 лет назад

Сегодня исполнилось ровно 55 лет, как на советские экраны вышла комедия "Кавказская пленница". Всем известную историю можно пересказать одним предложением: районный начальник товарищ Саахов задумал украсть юную комсомолку и просто красавицу Нину чтобы на ней жениться, однако её поклонник Шурик бросается девушку выручать.

Но в этом фильме главное, конечно, не сюжет. Юлия Богоманшина разбиралась, почему это кино любят и пересматривают уже больше полувека (смотрите видео).

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