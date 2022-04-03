ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В чём секрет успеха комедии "Кавказская пленница"

17:03
  • воскресенье
  • 03 апреля 2022

Она вышла на экраны 55 лет назад

Сегодня исполнилось ровно 55 лет, как на советские экраны вышла комедия "Кавказская пленница". Всем известную историю можно пересказать одним предложением: районный начальник товарищ Саахов задумал украсть юную комсомолку и просто красавицу Нину чтобы на ней жениться, однако её поклонник Шурик бросается девушку выручать.

Но в этом фильме главное, конечно, не сюжет. Юлия Богоманшина разбиралась, почему это кино любят и пересматривают уже больше полувека (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Юрий Никулин в кинофильме "Кавказская пленница"
Юрий Никулин в кинофильме "Кавказская пленница"
Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Кадр из фильма "Кавказская пленница"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.