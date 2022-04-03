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Под Белгородом с неба после взрыва упали неизвестные обломки

15:06
  • воскресенье
  • 03 апреля 2022

Никто не пострадал

В Белгородской области произошёл взрыв, после которого на землю упали неизвестные обломки. О ЧП сообщили жители населённого пункта Томаровка.
На нефтебазе в Белгороде произошел пожар

Жертв и разрушений в результате инцидента нет. Позже об этом в своём Telegram-канале написал глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев.

"В Томаровке всё спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели - они не представляют опасности, их увезли", - сообщил он.

Белгородская область граничит с Украиной. На этой неделе вертолёты ВСУ обстреляли нефтебазу в областном центре. Пожар тушили около суток. Также пострадала находящаяся рядом типография.

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