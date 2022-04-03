Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве

Там появятся 5 учебных заведений

В Новой Москве идёт активное строительство жилья и инфраструктуры. Мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале рассказал о планах по возведению новых школ в поселениях Сосенское, Внуковское, Десеновское и Мосрентген.

Школа в Соосенском будет рассчитана 1 325 учеников, две школы в Десеновском - на 1 375 и 1 тысячу мест, учебное заведение во Внуковском вместит 2 100 человек, в Мосрентгене – 1 тысячу.

Сергей Собянин отметил, что новые московские школы отличаются современной архитектурой и продуманным функционалом. Он привёл пример школы № 338 в Коммунарке. Там действует образовательная площадка "Белые ночи": центр прототипирования на 3D-принтере, IT-полигон, телевизионная и звукозаписывающая студии, арт-блок с гончарной мастерской, спортзалы, амфитеатр-трансформер.

Также мэр рассказал о планах строительства новых школ на Волоколамском шоссе, Люблинской улице и в 17 квартале Некрасовки. Они появятся там в 2023 году.

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