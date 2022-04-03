ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве

17:24
  • воскресенье
  • 03 апреля 2022

Там появятся 5 учебных заведений

В Новой Москве идёт активное строительство жилья и инфраструктуры. Мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале рассказал о планах по возведению новых школ в поселениях Сосенское, Внуковское, Десеновское и Мосрентген.
Собянин поздравил столичных школьников с победами на Всероссийской олимпиаде

Школа в Соосенском будет рассчитана 1 325 учеников, две школы в Десеновском - на 1 375 и 1 тысячу мест, учебное заведение во Внуковском вместит 2 100 человек, в Мосрентгене – 1 тысячу.

Сергей Собянин отметил, что новые московские школы отличаются современной архитектурой и продуманным функционалом. Он привёл пример школы № 338 в Коммунарке. Там действует образовательная площадка "Белые ночи": центр прототипирования на 3D-принтере, IT-полигон, телевизионная и звукозаписывающая студии, арт-блок с гончарной мастерской, спортзалы, амфитеатр-трансформер.

Также мэр рассказал о планах строительства новых школ на Волоколамском шоссе, Люблинской улице и в 17 квартале Некрасовки. Они появятся там в 2023 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новая школа
Новая школа
Новая школа
Новая школа
Новая школа
Новая школа
Новая школа
Новая школа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.