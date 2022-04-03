В Москве загорелась Центральная клиническая больница РАН

На место прибыли спасатели

В Москве произошёл пожар в одном из корпусов Центральной клинической больницы Российской академии наук, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Она находится на Литовском бульваре.

Известно, что возгорание началось на пятом этаже. Из окон идёт густой дым, видно открытое горение.

По данным агентства, люди из окон просят о помощи. Спасатели уже прибыли на место ЧП и приступили к эвакуации. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

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