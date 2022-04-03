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В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским

16:03
  • воскресенье
  • 03 апреля 2022

Такие переговоры возможны, подтвердил Дмитрий Песков

Встреча президентов России и Украины возможна только после выработки письменного документа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин никогда не отказывался от возможной встречи с Владимиром Зеленским. "Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

На этой неделе в Стамбуле прошёл очередной раунд российско-украинских переговоров. Сторонам удалось сблизить позиции и договориться о выработке двустороннего документа. Сроки его подготовки не назывались.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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