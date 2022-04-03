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Более тысячи детских книг передали беженцам из Донбасса волонтёры "Единой России"

16:21
  • воскресенье
  • 03 апреля 2022

Они приехали в пункт размещения беженцев под Коломной

Волонтёры московского отделения "Единой России" передали детские книги беженцам из Донбасса. Это - сказки, детские истории, научно-познавательные издания.
В центре "Мосволонтер" собрали около 7 тонн продуктов для беженцев

Как рассказала заместитель секретаря московского городского отделения партии Людмила Гусева, благодаря этим книгам ребята ещё долго смогут коротать свободное время и получать новые знания.

Помимо книг волонтёры привезли в пункт размещения беженцев в деревню Тарбушево под Коломной три тонны гуманитарного груза. Вместе с волонтёрами сюда приехали глава исполкома московского отделения "Единой России" Максим Руднев и артисты Московского молодёжного театра. Они показали детям один из своих спектаклей.

С момента начала спецоперации на Украине партия "Единая Россия" проводит сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. В Москве точки сбора есть в каждом округе, помощь можно принести в окружные отделения партии или в "Мосволонтёр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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